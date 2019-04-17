بالصور.. ختام أنشطة برامج التنميات الشبابية وفرسان التنمية “بمسيرة إنجاز” في محافظة الدلم

في حفلٍ بهيج وبرعاية سعادة محافظ الدلم الأستـاذ : ثامـر بن عبدالله الشتـوي وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة ، أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم حفل ختام أنشطة برامج التنميات الشبابية وفرسان التنمية ” بمسيرة إنجـاز ” انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الشاب : عبدالرحمن بن عبدالله الدخيني ، ثم ألقى سعادة رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية بـالدلم ، أ. خالد بن عبدالرحمن الجدوع كلمته في ليلة الإنجاز للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم معبراً عن مجلس الإدارة وعن الشباب العاملين في اللجنة قال فيها : بعد شكر الله أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و لولي عهده الأمين – حفظه الله – ثم شكر سعادة محافظ الدلم على رعايته ودعمه المستمر للجنة، ولمدير مركز التنمية بالدلم الأستاذ/عمر بن عبدالعزيز السنبل على تعاونه ودعمه. ثم شكر أولياء الأمور على حضورهم ودعمهم لأبنائهم للالتحاق في هذه البرامج النافعة للوطن وأن مشرفي التنميات يشكرونكم أن جعلتم أبناء كم يلتحقوا بهذه التنميات ليساهموا معكم لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا سواعد مميزة في هذا البلد المعطاء ، وعند ما نرى القيادات وقد ذللوا أمامنا العقبات فإننا نبذل المزيد. ثم استمع الحضور للشارة الجديدة للجنة التنمية بـالدلم ، كلمات : محمد بن عبدالله المطيردي ، من أداء : نواف القريني ،و، حسن الدوسري ،و، فيصل التويم .. و استمتع الحضور بفقرة من إعداد ( قسم البرامج الشبابية والتطوعية ) باللجنة و بعد ذلك قام أشبـال مركز فرسان التنمية للأشبال بتقديم فقرة بعنوان ( رسالـة من الفرسـان ) ثم استمع الحضور لكلمة سعادة محافظ الدلم أ.ثامر الشتــوي، ثم استمع الحضور لكلمة أولياء الأمــور ، ألقاها نيابة عنهم الأستاذ : سعـد بن ناصـر اليحيى ثم قام سعادة محافظ الدلم بتكريم المشرفين العاملين في التنميات الشبابية بعد ذلك قام راعي الحفل بتكريم الرعاة والداعمين ومن كان له أثر في إنجاح برامج لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم.