الغنيم : “المعيذر” شاب من فئة ” فخر الوطن “

كتب رجل القانون والشعر والاعلام الاستاذ سعود بن عبدالعزيز الغنيم بمناسبة حفل نجاح ذوي الاعاقة في مركز دروب القمم برعاية محافظ الخرج اليوم الاربعاء والذي يديره الاستاذ عبدالعزيز المعيذر كتابا جاء فيه :
عندما يكون طموح الإنسان لا سقف له ، والتميز هدفه الذي لا غنى له عنه ، والإتقان والابداع والعطاء ركائز عمله سيكون النجاح حليفه والتفوق صاحبه .
الاستاذ الشاب / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر – المتخصص في التربية الخاصة- نموذج لأحد شباب الوطن الذين نفخر بهم ، فقبل عامين أسس مركزا لرعاية ذوي الإعاقة من البنين بمحافظة الخرج أسماه ( دروب القمم ) ، استعان بالله وبدأ الخطى على الدرب خطوة خطوة بتعب وجهد وعزيمة تحفها دعاء الوالدين ويعضدها التوكل على الله عز وجل .
شكّل فريق عمل متخصص اختاره بعناية وعمل واجتهد مُسخرا كل شيء يستطيعه لخدمة هذه الفئة الغالية تعليما وصحة وتدريبا ، أقام برامج خاصة بهم ووقع اتفاقيات وشراكات مجتمعية لخدمتهم ، وما زال في جعبته الكثير .
وفي عام المركز الأول حصل على جائزة المسؤولية الإجتماعية على مستوى المملكة ، قدم الجائزة محافظ الهيئة العامة للمنشئات بالمملكة في حفل وطني كبير ، ثم في عامه الثاني تم تصنيف المركز من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على فئة التميز (أ) وهي أعلى تصنيف لمراكز الرعاية النهارية بالمملكة ، وما زال العمل مستمرا والنجاحات تتوالى ما شاء الله تبارك الله .
وأخيرا أتذكر بيت المتنبي الشهير :
إذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام
شكرا عبدالعزيز وشكرا لكل شاب طموح همام ، انتم فخر الوطن وثروته وعماد مستقبله ، حفظكم الله وبارك فيكم .