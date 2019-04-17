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اخبار رياضية > “الزايدي” يعلق على خصم 6 نقاط من الهلال بسبب عدم سداد مستحقات ريفاس!
17/04/2019   7:09 م

“الزايدي” يعلق على خصم 6 نقاط من الهلال بسبب عدم سداد مستحقات ريفاس!

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علق الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي على خبر يتعلق بنادي الهلال ذكر فيه خصم 6 نقاط من الفريق بسبب عدم سداد مستحقات كل من اللاعب ريفاس وماتياس.

وكتب الزايدي عبر حسابه الرسمي على تويتر : لو طلع الخبر غير صحيح .. مني وبكل ود بلوك فاخر .

يذكر أن حساب رياضي يسمى “كل الرياضة” نشر تغريدة تنص على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر خصم 6 نقاط من نادي الهلال بسبب عدم سداد مستحقات كل من اللاعب ريفاس وماتياس .وفق “المرصد”.

“الزايدي” يعلق على خصم 6 نقاط من الهلال بسبب عدم سداد مستحقات ريفاس!

اخبار رياضية
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