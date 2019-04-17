“الزايدي” يعلق على خصم 6 نقاط من الهلال بسبب عدم سداد مستحقات ريفاس!

علق الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي على خبر يتعلق بنادي الهلال ذكر فيه خصم 6 نقاط من الفريق بسبب عدم سداد مستحقات كل من اللاعب ريفاس وماتياس.
وكتب الزايدي عبر حسابه الرسمي على تويتر : لو طلع الخبر غير صحيح .. مني وبكل ود بلوك فاخر .
يذكر أن حساب رياضي يسمى “كل الرياضة” نشر تغريدة تنص على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر خصم 6 نقاط من نادي الهلال بسبب عدم سداد مستحقات كل من اللاعب ريفاس وماتياس .وفق “المرصد”.
لو طلع الخبر غير صحيح .. مني وبكل ود بلوك فاخر .😊#النصر_الفتح https://t.co/adatEJ4fqR
— سلطان الزايدي (@zaidi161) April 17, 2019