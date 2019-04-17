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اخبار رياضية > ناقد رياضي يُرشح قاهر ريال مدريد للانضمام لـ النصر
17/04/2019   7:10 م

ناقد رياضي يُرشح قاهر ريال مدريد للانضمام لـ النصر

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قال الناقد الرياضي سلطان الزايدي، إنه يتمنى من نادي النصر التحرك للتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وكتب سلطان الزايدي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “المغربي حكيم زياش اللي في أياكس ودي اشوفه في النصر مع امرابط وحمدالله”.

ويذكر أن حكيم زياش يُقدم موسماً أكثر من رائع مع نادي اياكس، حيث ساهم مع زملائه في تأهل الفريق الهولندي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة بعد إقصاء فريق يوفنتوس الإيطالي بالأمس من دور الثمانية.

وكان حكيم زياش تألق بصورة لافتة للأنظار في مباراة ريال مدريد وأياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سجل هدفًا في شباك الريال بلقاء الذهاب في هولندا وهدفًا في مباراة العودة في إسبانيا، ووقتها فاز أياكس برباعية مقابل هدف ليعبر على حساب ريال مدريد لدور الثمانية.وفق “المواطن”.

ويذكر أن نادي أياكس سيواجه في دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، الفائز من فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

ناقد رياضي يُرشح قاهر ريال مدريد للانضمام لـ النصر

اخبار رياضية
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