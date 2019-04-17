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أخبار الخرج > محافظ الخرج يستقبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمحافظة
17/04/2019   7:03 م

محافظ الخرج يستقبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٨/١٠هـ مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمحافظة الخرج (هدف) الأستاذ / عبدالعزيز بن ناصر الحقباني .
في بداية الاستقبال رحب المحافظ به متمنياً له التوفيق .
وبعد ذلك إطلع المحافظ على أعمال وخدمات الفرع بالمحافظة من تدريب وتوظيف وتشجيع العمل وتطوير التثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية وغيرها.
وقد أعرب سعادة المحافظ عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية على هذه الجهود والعناية في توفير الوظائف المناسبة لشباب وشابات الوطن .

محافظ الخرج يستقبل مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمحافظة

أخبار الخرج
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