كشف مسؤول بالجمارك أن منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بعد اكتمال منشآته بنسبة كبيرة، سيبدأ العمل الجمركي فيه مؤقتا في شهر يونيو المقبل، وذلك حتى اكتمال المنشآت في الجانب العراقي في أكتوبر المقبل.
ولفت المسؤول، خلال حديث لقناة “العربية” من داخل منفذ جديدة عرعر، إلى أن المنفذ بعد اكتمال منشآته في جانبي الحدود، سيشكل خطوة نحو تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وفيما أظهر فيديو المقابلة مدى الجاهزية الذي بلغته منشآت المنفذ، أشار التقرير المصاحب إلى أن منشآت المنفذ في الجانب العراقي يجري تجهيزها بدعم من المملكة.
يُذكر أن المنافذ الحدودية الجوية بين المملكة والعراق كان قد أعيد فتحها قبل عام ونصف تقريباً، والآن تبدأ إعادة فتح المنافذ البرية الحدودية بين البلدين، بعد أن كانت معطلة لعدة عقود.
وفق “أخبار 24”.