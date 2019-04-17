استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء في قصر اليمامة بالرياض، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وقد أجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي، بعد ذلك صافح دولته مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.
كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي. عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء العراق والوفد المرافق له.
وفق “أخبار 24”.