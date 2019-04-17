بالفيديو.. رامون دياز: نجحت مع الهلال وفشلت مع الاتحاد لهذه الأسباب.. وأنا رهن إشارة الهلاليين

كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق لفريقي الهلال والاتحاد، والمدير الفني الحالي لبيراميدز المصري، عن أسباب نجاحه مع الهلال وفشله مع الاتحاد، معبّراً عن أمنيته في التتويج بلقب الدوري المصري مع بيراميدز.
وقال دياز في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إن السرَّ في نجاحه مع الهلال هو امتلاكه مجموعة لاعبين من نجوم الكرة السعودية معززين بأجانب على مستوى عالٍ، فيما كان الوضع في الاتحاد مختلفاً؛ فالفريق كان جديداً تماماً ويحتاج إعادة بناء، كما أن اختيارات اللاعبين الأجانب لم تكن موفقة.
وأوضح الفرق بين الكرة السعودية والكرة المصرية، مبيناً أن الكرة السعودية تعتمد أكثر على المهارة والأداء والتكتيك داخل الملعب، بينما الكرة المصرية تتميز بالسرعة والقوة واللياقة العالية.
وعن احتمالية عودته لتدريب الهلال، أكد دياز أنه لا أحد لا يتمنى تدريب فريق مثل الهلال، مشيراً إلى أنه ملتزم بمشروع طموح وواعد مع بيراميدز، أما بعد ذلك فهو رهن إشارة الهلاليين، مضيفاً أن تجربته مع الهلال فريدة من نوعها من حيث الجو العام والعلاقة التي جمعته باللاعبين وإدارة الفريق.وفق “أخبار 24”.
وعن لاعبي الدوري السعودي الذين يتمنى ضمهم لفريقه الحالي، أشار إلى أن إدواردو لاعب متميز ومتكامل تتمناه كل الأندية، بالإضافة إلى عبدالله المعيوف وسلمان الفرج وعطيف.
وشدد دياز على أن السوري عمر خربين لاعب موهوب ولديه إمكانيات عالية تميزه عن المهاجمين الآخرين، وفوزه بلقب أفضل لاعب آسيوي كان عن جدارة واستحقاق، وينتظر منه أن يقدم مع بيراميدز مع قدمه مع الهلال.
الجزء الأول من حوار الصدى الحصري مع دياز
رامون دياز : أسعى للفوز بالدوري المصري مع بيراميدز ولهذا السبب نجحت مع الهلال ولم أوفق مع الإتحاد#صدى_الملاعب pic.twitter.com/7WVC3aotO5
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٦ أبريل ٢٠١٩
الجزء الثاني من حوار رامون دياز مع #صدى_الملاعب ويجيب هل يعود للهلال ومن يختار من اللاعبين الذي دربهم pic.twitter.com/3tL2YjeQoo
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٦ أبريل ٢٠١٩