إلزام الجهات الحكومية باستخدام النسخ الأصلية للبرامج في أجهزة الحاسب

أصدر مجلس الوزراء تعميماً لجميع الجهات الحكومية، بعدم استخدام أي نسخ لبرامج الحاسب الآلي غير النسخ الأصلية، في أجهزة الحاسب بجميع الجهات.
وأشار تعميم وجه لجميع الجهات الحكومية، إلى أن تلك التوجيهات تأتي في إطار اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية حقوق المؤلف والالتزام بما ورد في النظام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية.
وبين أن تلك التوجيهات جاءت استجابة لتوصية وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ تلك الإجراءات، لافتاً إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعدوا محضراً متضمناً تلك التوصية.وفق “أخبار 24”.