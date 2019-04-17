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أخبار محلية > بالفيديو.. “العبدالكريم”: تم رصد مصنع مخالف في رمضان الماضي يمول العدو بملايين الريالات
17/04/2019   7:49 ص

بالفيديو.. “العبدالكريم”: تم رصد مصنع مخالف في رمضان الماضي يمول العدو بملايين الريالات

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كشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، المختص بتوثيق ومتابعة الجولات التفتيشية للمخالفين، عن مداهمة الجهات المعنية مصنعاً مخالفاً داخل أحد المنازل في شهر رمضان الماضي، كان يمول العدو بملايين الريالات.

وأوضح العبدالكريم في مقابلة لبرنامج “تم” على “قناة السعودية”، بأن مخالفات البيوت من الصعب كشفها؛ لأن مداهمتها تحتاج لإذن من النيابة العامة.

وأضاف بأن فرق التفتيش رصدت في هذا المصنع المخالف نحو 30 مليون ريال كانت ستذهب للعدو، مبيناً أن ذلك كان نتيجة لتستر تجاري على عمالة مخالفة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “العبدالكريم”: تم رصد مصنع مخالف في رمضان الماضي يمول العدو بملايين الريالات

أخبار محلية
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