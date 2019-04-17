شاهد.. وزير الحرس الوطني يقلد ضابطين أصيبا في الحد الجنوبي أنواط الشرف والمعركة والشجاعة

قلَّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أمس (الثلاثاء)، المقدم ركن خالد المانع والمقدم ركن سعد القحطاني؛ أنواط الشرف والمعركة والشجاعة، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات، التي تعرضا لها أثناء أداء واجبهما، وعودتهما لأرض الوطن.
وقال الأمير عبدالله بن بندر إن ثمة رجالاً على الحد الجنوبي يؤدون واجبهم بإيمان؛ لحماية أهلهم وأعراضهم ووطنهم ومقدساتهم، وذلك أكبر شرف، وأكبر إنجاز للمملكة أنها خرجت مثل هؤلاء الرجال، الذين يذودون عن وطنهم.
وفيما أعرب المقدم ركن سعد القحطاني بعد تقلده للأنواط من قبل وزير الحرس الوطني، عن اعتزازه بالتكريم الذي حظي به، مؤكداً أن ما قدمه للوطن هو وسام الشرف ووسام الشجاعة.
وفق “أخبار 24”.