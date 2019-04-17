نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد صوراً للقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض أمس (الثلاثاء).
وعلّق الشيخ محمد بن زايد على الصور من خلال حسابه على موقع تويتر بقوله: “ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي عهده الأمين، سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك.
الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة إستراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل”.
وفق “أخبار 24”.