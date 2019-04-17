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أخبار محلية > أمير جازان يرعى حفل تسليم وحدات سكنية من مشروع أوقاف الراجحي
17/04/2019   7:46 ص

أمير جازان يرعى حفل تسليم وحدات سكنية من مشروع أوقاف الراجحي

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رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر مساء أمس (الثلاثاء) حفل تسليم مفاتيح وحدات سكنية، نفذتها إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي لعدد من المستفيدين.

وأوضح الأمين العام لأوقاف صالح الراجحي عبدالسلام الراجحي أن المشروع الذي يقام على مساحة ٦٤٥٠متراً مربعاً، يعتبر مجمعاً نموذجياً متكاملاً بالمرافق والخدمات كافة.

وأشار إلى أن المشروع روعي فيه الموقع المتميز والبناء وفق أفضل المواصفات الإنشائية والمعمارية، وأن يكون مجهزاً بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية الأخرى.

ولفت الراجحي إلى أن إدارة الأوقاف لم تكتف بدعم الإنشاء فحسب، بل قامت بالتأثيث الكامل لجميع الوحدات حتى يكون جاهزاً للأسر المستفيدة، دون عناء أو تكاليف مادية عليهم.

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وفق “أخبار 24”.

أمير جازان يرعى حفل تسليم وحدات سكنية من مشروع أوقاف الراجحي

أخبار محلية
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