بماذا ردّ الملك سعود على رسالة من رئيس جمعية أمريكية يشكره فيها على منع الخمور والمخدرات؟

نشرت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، نصّ رسالة وردت للملك سعود في عام 1377هـ من رئيس جمعية منع المسكرات في أمريكا وجواب الملك عليها.
وأوضحت المكتبة عبر حساب “الملك سعود” على “تويتر” أن الرسالة بعثها رئيس الجمعية المستر بول كينوي؛ إثر عودة أحد أعضاء الجمعية من زيارة للمملكة.
وكتب رئيس الجمعية للملك سعود: “إنني شعرت بالسعادة العظيمة عندما علمت عن موقفكم ضد الخمور والمخدرات في البلاد السعودية العظيمة ومنعكم لها منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأن من يستعملها يتعرض للعقاب الشديد. أشكركم على ذلك وأتمنى لو أن كل الدول الإسلامية تتبع خطواتكم… ونسأل الله أن يساعدنا هنا في أمريكا لعمل كل ما نقدر عليه لنقضي على هذه الآفات في بلادنا، فإن الخمور في سنة واحدة قد قضت على حياة أكثر من 68 ألف شخص في أمريكا”.حسب “أخبار 24”.
وكان جواب الملك سعود – رحمه الله – على الرسالة: “أشكركم على كتابكم الخاص بمنعنا المسكرات والمخدرات السامة في بلادنا، وإن ذلك هو من فضائل مبادئنا الدينية التي حرّمتها علينا تحريما قاطعاً، فأنقذتنا من فتكاتها الصحية وويلاتها الاجتماعية، وإنا لنرجو أن تتبع جميع البلاد الإسلامية والعربية هذه المبادئ، كما نرجو أن يعمّ هذا المنع جميع أنحاء العالم”.
رسالة هامة من رئيس جمعية منع المسكرات في أمريكا ، وردا من #الملك_سعود رحمه الله 1377 :”أشكركم على خطابكم الخاص بمنعنا المسكرات والمخدرات السامة في بلادنا، وأن هذا من فضائل مبادئنا الدينية التي حرمتها علينا تحريما قاطعا ،فأنقذتنا من فتكلفتها الصحية،وويلاتها الإجتماعية، ونرجو pic.twitter.com/IZBQ4r6dEd
— الملك سعود (@kingsaud) ١٦ أبريل ٢٠١٩