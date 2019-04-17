تركي آل الشيخ يعلن إطلاق اسم ملك المغرب على النسخة المقبلة من البطولة العربية

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، إطلاق اسم العاهل المغربي محمد السادس على النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، وإقامة نهائي البطولة في العاصمة المغربية الرباط.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” صورة جمعته بملك المغرب، وعلق عليها: “أتشرف كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية، تحمل مسمى غال على كل العرب، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة”، مضيفاً: “٢٠٢٠النهائي في الرباط الغالية”.
وأكد أنه حظي بحفاوة وترحيب كبير من أهل المغرب خلال زيارته له، مبيناً أنه أمر غير مستغرب من أهل هذا البلد الذي يعتبره بلده الثاني.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نهائي النسخة الحالية من البطولة العربية حمل اسم الشيخ زايد آل نهيان، الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقام نهائي البطولة بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين غداً (الخميس) بين فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي.
أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه … ٢٠٢٠النهائي في الرباط الغالية 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/4yIvEpslC1
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ أبريل ٢٠١٩