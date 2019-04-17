نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشؤون الاقتصادية” يطلع على مؤشرات معدلات استثمار القطاع الخاص ومستويات الانفاق الحكومي
17/04/2019   7:43 ص

“الشؤون الاقتصادية” يطلع على مؤشرات معدلات استثمار القطاع الخاص ومستويات الانفاق الحكومي

+ = -
885

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفترة الربع الأول من العام الجاري، والذي تضمن تحليلاً للمؤشرات الإحصائية لأعماله وحالة القرارات والتكليفات والتوصيات، ونوعية المخرجات والإطار الزمني المقرر لإنجازها.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمشتمل على إيجاز في شأن أبرز المؤشرات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، ومعدلات استثمار القطاع الخاص، ومستويات الإنفاق الحكومي.وفق “أخبار 24”.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ووجه حيالها بما رآه.

“الشؤون الاقتصادية” يطلع على مؤشرات معدلات استثمار القطاع الخاص ومستويات الانفاق الحكومي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038507.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.