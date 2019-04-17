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أخبار محلية > خادم الحرمين في “سيلفي” مع الرئيس الإندونيسي: “السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”
17/04/2019   7:43 ص

خادم الحرمين في “سيلفي” مع الرئيس الإندونيسي: “السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”

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نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم (الثلاثاء)، فيديو سيلفي يجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال خادم الحرمين في الفيديو: “أنا سعيد برؤية فخامة الرئيس، وإن شاء الله أزور إندونيسيا وأرى إخواني وأبنائي هناك”.

وأضاف خادم الحرمين: “إندونيسيا بلدنا، والسعودية ومكة والمدينة بلد كلّ مسلم والحمد لله”.

وعبر الرئيس الإندونيسي في نهاية المقطع عن امتنانه الكبير وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الكلمات التي وجّهها له وللشعب الإندونيسي.حسب “أخبار 24”.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين في الرياض أول من أمس الرئيس الإندونيسي وعقد معه جلسة مباحثات.

وكان ويدودو قد نشر سيلفي يجمعه بخادم الحرمين خلال مأدبة الغداء التي أقيمت في قصر الرئاسة بمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى إندونيسيا في مارس 2017.

خادم الحرمين في “سيلفي” مع الرئيس الإندونيسي: “السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”

أخبار محلية
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