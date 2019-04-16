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اخبار رياضية > أحد بطلا للدوري السعودي لكرة السلة
16/04/2019   10:53 م

أحد بطلا للدوري السعودي لكرة السلة

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توج فريق أحد لكرة السلة، ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ19 في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، على صالة النادي الشرقي في محافظة الأحساء.

هذا وسلم عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي أحد، بينما تسلم لاعبو الفتح الميداليات الفضية.

وأبدى المسعد سعادته بالمستوى المتطور للبطولة، مباركاً لنادي أحد تحقيق البطولة رقم 48 في تاريخه، كما أعلن عن تقديم اتحاد اللعبة مبلغ 50 ألف ريال، لمشاركته في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة 39، والتي ستقام في البحرين، متمنياً لنادي أحد التوفيق في مشواره الخليجي.وفق “الرياضية”.

أحد بطلا للدوري السعودي لكرة السلة

اخبار رياضية
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