عطيف ينعش الهلال.. وكاريلو يغيب

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مشاركة الدولي عبدالله عطيف بعد غياب طويل.
وجاءت مشاركة عطيف في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما واصل البيروفي كاريلو برنامجه العلاجي في مقر إقامة الفريق بمدينة العين الإماراتية.
ومن المقرر وصول الإسباني جوناثان سوريانو مهاجم الفريق إلى مقر بعثة الفريق في العين، بعد أجرى فحوصاً طبية في صربيا.
ميدانيا، فرض الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق تدريبات فنية وجمل تكتيكية على اللاعبين وأداء مناورة على جزء من الملعب.وفق “الرياضية”.
هذا، وسيواجه الهلال نظيره التونسي يوم الخميس المقبل في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.