المريسل: هناك حرب علنية ضد رئيس الهلال وزوران من الطابور الخامس

أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن هناك حرب علنية قوية ضد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق.
وقال المريسل في فيديو بثه عبر مواقع السوشيال ميديا: “المدرب العالمي زوران يواجه حرب علنية من بعض الإعلاميين المهتمين بالشأن الهلالي”.
وأضاف الناقد الرياضي: “هناك طابور خامس يسعى لإسقاط الأمير محمد بن فيصل من رئاسة الهلال، لمصلحة رئيس سابق للزعيم”.
وأردف عبدالعزيز المريسل: “مدرب الهلال متصدر مسابقة الدوري، ومواصل نصف نهائي كأس الملك، ومتصدر مجموعته بالبطولة الآسيوية، بخلاف ذلك يلعب الزعيم نهائي البطولة العربية”.
ووجه الناقد الرياضي تساؤلًا إلى الهلاليين: “ماذا تريد ياهلالي أكثر من ذلك؟، ناصحًا الجماهير، حتى لو عندك انتقاد أجله”.وفق “أخبار 24”.
واختتم المريسل البث، معربًا عن إندهاشة من الجماهير الهلالية، قائلًا: “بعد فوز الهلال على الأهلي والتأهل لنهائي بطولة كأس زايد، ظلوا يرددوا المعيوف، ونسوا الذي قام به الأمير محمد بن فيصل وزوران، وإذا كانت النتيجة معكوسة سيحملوا المدرب ورئيس النادي المسؤولية وحدهم”.