بريجوفيتش يشعلها: سنفوز على النصر مجددا والكأس اتحادي

قال المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش المحترف في صفوف نادي الاتحاد، “العميد” يسير الى في الاتجاه الصحيح، وسنحقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع بريجوفيتش صاحب الـ 28 عامًا، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، قادماً من باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وعلق بريجوفيتش على تسجيله 6 أهداف مع الاتحاد لصحيفة “Metropolis” اليونانية، “هذا ليس أدائي، أصبت 3 مرات وكذلك لم نصل للانسجام التام ولم نلعب بتشكيلة كاملة إلى الآن”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف المهاجم الصربي: “أنا لاعب مقاتل من أجل فريقي، أحب الفوز في كل مباراة، أبذل قصارى جهدي من أجل إخراج الاتحاد من وضعه الصعب في الدوري، ولدينا مباراتين يجب أن نفوز بهما، وكذلك مباراة النصر في الكأس”.
خاض ألكساندر بريجوفيتش 11 مباراة مع الاتحاد بواقع 796 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف ببطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان وكأس الملك.