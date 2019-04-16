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اخبار رياضية > النفيعي يكشف “سر خطير” عن دجانيني.. وآل الشيخ يرد
16/04/2019   10:52 م

النفيعي يكشف “سر خطير” عن دجانيني.. وآل الشيخ يرد

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فاجأ رئيس النادي الأهلي السابق، ماجد النفيعي عشاق وجماهير الراقي بسر يكشف عنه لأول مرة بشأن صفقة انتقال اللاعب الأفريقي دجانيني تافاريس الذي يلعب مع منتخب الرأس الأخضر للنادي الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقال النفيعي إنه كان من المقرر أن يلعب تافاريس لصالح نادي بيراميدز الذي يملكه معالي المستشار تركي عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة.

وقال رئيس الأهلي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مرفقاً صورة للاعب دجانيني: “معلومه لا يعرفها الكثير .. كان هذا الغزال الأسمر متوجه لبيراميدز وطلبته من ابو ناصر للأهلي ووافق”، وأضاف النفيعي:” ومعلومه ثانيه … تراه ندم انه وافق”.

فجاء الرد من آل الشيخ على النفيعي عبر حسابه الرسمي أيضاً قائلاً: “يستاهل الاهلي ومالي فضل، كله بدعم سيدي ولي العهد … وبالعكس راح لبلدي”، في إشارة إلى أنه غير نادم على قراره.حسب “أخبار 24”.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع تافاريس في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي سانتوس لاغونا الذي يلعب بالدوري المكسيكي الممتاز بصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي وقتها حوالي 10.2 ملايين يورو في الوقت الذي كانت القيمة السوقية للاعب لم تتعدّ 5 ملايين يورو.

 

النفيعي يكشف “سر خطير” عن دجانيني.. وآل الشيخ يرد

اخبار رياضية
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