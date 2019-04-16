مسؤول بـ”المياه”: نضيف 50% من قيمة الفاتورة كتعرفة للصرف الصحي..و65% من العملاء فواتيرهم أقل من 100 ريال

قال نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء عبدالله البيشي إن الشركة تضيف 50% من قيمة فاتورة المياه قيمةً للصرف الصحيّ.
وأوضح أن العملية الحسابية هذه مبنية على التعرفة الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الإضافة خاصة بالعملاء الذين لديهم خدمات الصرف الصحي فقط دون غيرهم.
وأضاف – في حديث لبرنامج “معالي المواطن” – أن 65% من عملاء الشركة فواتيرهم الشهرية لا تزيد عن 100 ريال، وأن 90% من العملاء فواتيرهم الشهرية تقل عن 300 ريال.
مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :
50% من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي pic.twitter.com/oE62mUkS9X
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019
مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :
65% من عملائنا قيمة فاتورة المياه في منازلهم أقل من 100 ريال pic.twitter.com/3koFRX4ZsL
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019
وفق “أخبار 24”.