استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض مساء اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى الشيخ محمد بن زايد سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.
وفق “أخبار 24”.