خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الصبّاح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.
وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتين مماثلتين لأمير الكويت، ولولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر فيهما عن خالص تعازيه في وفاة الشيخ عبدالله الصباح، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.