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اخبار رياضية > “الانضباط” تغرّم الأهلي 100 ألف ريال بسبب 15 قارورة مياه
16/04/2019   10:46 م

“الانضباط” تغرّم الأهلي 100 ألف ريال بسبب 15 قارورة مياه

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم قراراً بتغريم نادي الأهلي مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لرمي جمهور الفريق 15 علبة ماء على أرضية الملعب، في مباراته أمام الهلال يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت “الانضباط” أن مبلغ الغرامة يجب تسديده لصالح اتحاد الكرة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وأن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة.

يُذكر أن نادي الاهلي تعرّض للهزيمة أمام الهلال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري.وفق “أخبار 24”.

“الانضباط” تغرّم الأهلي 100 ألف ريال بسبب 15 قارورة مياه

اخبار رياضية
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