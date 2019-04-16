نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
16/04/2019   10:46 م

أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

+ = -
612

علّقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على استلامها رسمياً لمهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت سفيرة المملكة لدى واشنطن عبر حسابها في “تويتر”: “تشرفت باداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة”.

وكانت الأميرة ريما والسفراء المعينون حديثاً قد أدوا القسم، اليوم الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.وفق “أخبار 24”.

 

أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038472.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.