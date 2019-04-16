أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

علّقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على استلامها رسمياً لمهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
وكتبت سفيرة المملكة لدى واشنطن عبر حسابها في “تويتر”: “تشرفت باداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة”.
وكانت الأميرة ريما والسفراء المعينون حديثاً قد أدوا القسم، اليوم الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.وفق “أخبار 24”.
تشرفت باداء القسم امام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
اسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة و ان أوفق في تحقيق تطلعات القيادة.
— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) April 16, 2019