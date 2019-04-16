توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المناطق غداً

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.
وأوضحت الأرصاد أن المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة المناخية هي المدينة المنورة وحائل والقصيم وحفر الباطن ورفحاء ومرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من الرياض.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.
وتوقعت أن تُسجل أعلى درجة حرارة غداً في مكة المكرمة (40) وأدنى درجة حرارة في القريات (11).