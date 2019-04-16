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أخبار محلية > المديفر يواجه محافظ الجمارك بفيديو لأطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض.. والأخير يوضح بعد الحلقة‎
16/04/2019   10:44 م

المديفر يواجه محافظ الجمارك بفيديو لأطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض.. والأخير يوضح بعد الحلقة‎

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أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني حقيقة مقطع فيديو لتكدس المعاملات الورقية في مطار الرياض الدولي، عُرض خلال مقابلته في أحد البرامج التلفزيونية أمس (الإثنين)، مؤكداً أنها تخص شركات النقل السريع في المطار وسببها عدم اكتمال مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية.

وواجه الإعلامي عبدالله المديفر محافظ الجمارك خلال برنامج “في الصورة” بفيديو يوثق أطناناً من أوراق المعاملات المكدسة في مطار الملك خالد الدولي قبل أيام.

وقال الحقباني خلال الحلقة إن الأوراق لبيانات جمركية قديمة، مؤكداً أن إنهاء المعاملات في المنافذ الجمركية يتم حالياً بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لكن توجد بعض الإجراءات يتم إنجازها ورقياً لأن الأرشفة لم تكتمل.وفق “أخبار 24”.

وعاد محافظ الجمارك بعد الحلقة ليوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن المعاملات الورقية التي عُرضت في الفيديو تخص شركات النقل السريع في المطار، وسببها عدم اكتمال مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية، مؤكداً أن المشروع سيكتمل خلال شهرين وسيكون هذا الفيديو من الماضي.

المديفر يواجه محافظ الجمارك بفيديو لأطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض.. والأخير يوضح بعد الحلقة‎

أخبار محلية
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