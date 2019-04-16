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أخبار محلية > الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز
16/04/2019   10:43 م

الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

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نعى الديوان الملكي والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، في بيانٍ صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر أنه سيُصلى على الفقيدة بعد صلاة عصر غدٍ الأربعاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

وفيما يلي نص البيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 / 8 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

أخبار محلية
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