مصادر: ضبط شخص أطلق النار على رجلي أمن وحاول الفرار بدورية أمن الطرق بمكة

قالت مصادر إن قوات أمن الطرق ألقت القبض على مواطن أربعيني بعد إطلاقه النار تجاه رجال الأمن ومحاولته الفرار بمركبة أمنية على طريق مكة السريع.
وأوضحت، بحسب “سبق”، أن المواطن استولى على الدورية وتسبب في إصابة اثنين من رجال الأمن بعدما أطلق النار تجاههما.
وأفادت المصادر أن دوريتين حاصرتا الجاني وألقتا القبض عليه قبل أن يهرب بالدورية، مشيرة إلى أن شرطة الجموم فتحت تحقيقاً في الحادثة.
وأكدت المصادر أن رجلي الأمن المصابين في حال صحية مستقرة، لافتة إلى أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية، ولا تزال الشرطة تتحفظ عليه على ذمة التحقيقات.