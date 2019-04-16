نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: ضبط شخص أطلق النار على رجلي أمن وحاول الفرار بدورية أمن الطرق بمكة
16/04/2019   10:42 م

مصادر: ضبط شخص أطلق النار على رجلي أمن وحاول الفرار بدورية أمن الطرق بمكة

+ = -
625

قالت مصادر إن قوات أمن الطرق ألقت القبض على مواطن أربعيني بعد إطلاقه النار تجاه رجال الأمن ومحاولته الفرار بمركبة أمنية على طريق مكة السريع.

وأوضحت، بحسب “سبق”، أن المواطن استولى على الدورية وتسبب في إصابة اثنين من رجال الأمن بعدما أطلق النار تجاههما.

وأفادت المصادر أن دوريتين حاصرتا الجاني وألقتا القبض عليه قبل أن يهرب بالدورية، مشيرة إلى أن شرطة الجموم فتحت تحقيقاً في الحادثة.

وأكدت المصادر أن رجلي الأمن المصابين في حال صحية مستقرة، لافتة إلى أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية، ولا تزال الشرطة تتحفظ عليه على ذمة التحقيقات.

مصادر: ضبط شخص أطلق النار على رجلي أمن وحاول الفرار بدورية أمن الطرق بمكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038457.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.