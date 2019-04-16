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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يفوز علي “المجزل” بهدفين مقابل لاشئ
16/04/2019   7:09 م

بالصور.. #الشعلة يفوز علي “المجزل” بهدفين مقابل لاشئ

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انتهي لقاء الشعلة والمجزل بفوز الشعلة بهدفين مقابل لاشئ بدوري الأمير محمد بن سلمان . سجل أهداف الشعلة اللاعبان معاذ عفانة وعبدالله الطفيل.

بالصور.. #الشعلة يفوز علي “المجزل” بهدفين مقابل لاشئ

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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