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أخبار محلية > الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعى والدة زوجته
16/04/2019   7:01 م

الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعى والدة زوجته

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نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، والدة زوجته التي وافتها المنية.

وقال الأمير عبدالرحمن عبر حسابه في “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفيت أم زوجتي وجدة بناتي عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز”.

وأضاف: “غفر الله لها ورحمها وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته وألهمنا الصبر .. قدّر الله وما شاء فعل”.

وتفاعل عددٌ من الرياضيين والإعلاميين والصحفيين مع تغريدة بن مساعد، منهم الكاتب خلف الحربي واللاعب ياسر القحطاني، والناقد الرياضي عادل التويجري، والحارس السابق محمد الدعيع، والإعلامي مصطفى الأغا، وغيرهم، داعين الله عز وجل أن يغفر للمتوفاة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.حسب “أخبار 24”.

 

الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعى والدة زوجته

أخبار محلية
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