سلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الثلاثاء) الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي الذي يجري العمل على تطويره بعد إزالة المساكن العشوائية ضمن مشروع “تطوير جبل عمر”.
ومُنح سكان الحيّ من السعوديين والبرماويين أراضي في مخطط “الجوهرة” الذي لا يبعد عن المسجد الحرام أكثر من 20 كيلومتراً.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد الأراضي البديلة الممنوحة للأهالي 380 قطعة أرض، على مساحة إجمالية قدرها 159 ألفاً و466 متراً مربعاً.
وخلال كلمته في حفل تسليم الأراضي، عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وامتنانه لأهالي الحيّ من البرماويين والسعوديين على دورهم في نجاح مشروع تطوير الحيّ.
وتهدف مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة إلى توفير مخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة، والحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، ونقل السكان من الجالية البرماوية إلى بيئة آمنة وإعادة تأهيلهم، وتوفير فرص عمل، وتأسيس قواعد اقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية.
#فيديو
امير مكة #خالد_الفيصل
يقدم شكره لكافة الجهات المساهمة في تطوير حي النكاسة العشوائي#إمارة_مكةpic.twitter.com/E0eoKDeQTL
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 16, 2019