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أخبار محلية > بالفيديو.. إعلامي يروي كيف تسببت تغطية تلفزيونية لمداهمة إرهابيين في استشهاد 4 رجال أمن
16/04/2019   6:59 م

بالفيديو.. إعلامي يروي كيف تسببت تغطية تلفزيونية لمداهمة إرهابيين في استشهاد 4 رجال أمن

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كشف الإعلامي سعود الشيباني أن 4 من رجال الأمن استشهدوا خلال مداهمة سابقة لإرهابيين في القصيم، بسبب تغطية إحدى القنوات الفضائية للعملية.

وقال الشيباني إن رجال الأمن كانوا يقومون بمحاصرة إرهابيين متحصنين في أحد المواقع بالقصيم، وتسرعت إحدى القنوات الفضائية في نشر الخبر، ما أتاح لأشخاص مرتبطين بالإرهابيين لإرسال عناصرهم للموقع، وأطلقوا النار على رجال الأمن ما أدى لاستشهاد 4 منهم.

وشدد الشيباني خلال استضافته الإثنين في برنامج “تم” على القناة “السعودية” على ضرورة أخذ وسائل الإعلام الحيطة والحذر في تغطيتها للعمليات الأمنية.حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. إعلامي يروي كيف تسببت تغطية تلفزيونية لمداهمة إرهابيين في استشهاد 4 رجال أمن

أخبار محلية
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