“الوزراء” يقرر إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات.. وصرف مكافآت لمَن يكشف عن مخالفات تتعلق بالزكاة والدخل

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات وتنظيم المركز، وصرف مكافآت تشجيعية لغير موظفي هيئة الزكاة والدخل المساهمين في الكشف عن مخالفات تتعلق بعمل الهيئة، إضافةً إلى الموافقة على تنظيمات وقرارات أخرى.
وصرح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس وافق في الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات ، وتنظيم المركز.
وأضاف أن “الوزراء” وافق على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، على أن يضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه.وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أفاد الشبانة أن الجلسة شهدت الموافقة على إنشاء “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بهدف تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والاعتراف بجواز السفر الذي استحدثه الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذات صلة بأعماله.