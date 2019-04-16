بالفيديو.. “الزعاق” يكشف سبب انتشار صرصور الليل والخنافس

كشف المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب انتشار صرصور الليل والخنافس بشكل كثيف هذه الأيام.
وقال الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك حشرات لها مواسم معينة، كحشرات الصيف وحشرات الشتاء، وأخرى لا تأتي إلا في فصل الربيع وأنواع منها تأتي مع هطول الأمطار.
وأضاف أن سبب انتشار صرصور الليل هو توافق ربيع الجزيرة العربية مع ربيع إفريقيا ويحدث هذا كل 22 عامًا، مبيناً أن هذه الظاهرة تكررت في الجزيرة العربية في الأعوام (1384 – 1396- 1418 – 1440هـ).حسب “أخبار 24”.
وشهدت المملكة خلال الأيام الماضية انتشاراً كثيفاً من حشرات صرصور الليل (الجندب الأسود)، خاصة في المدينة المنورة، وأطلقت أمانة المدينة المنورة حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والآفات، نفذت خلالها فرق النظافة وإصحاح البيئة عمليات الرش والنظافة المكثفة لمكافحة الحشرات.
أسباب انتشار صرصور الليل (الجندب الأسود) والخنافس بشكل متفشي pic.twitter.com/gnjag4czTT
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٦ أبريل ٢٠١٩