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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وصحية للمواطنين والمواطنات
16/04/2019   6:56 م

جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وصحية للمواطنين والمواطنات

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن وجود ظائف شاغرة لديها، بينها وظائف هندسية وإدارية “رجال” ووظائف صحية “رجال ونساء”، ووظائف على برنامج التشغيل المباشر.

وأوضحت الجامعة أن موقع العمل لمن يجري اختيارهم لشغل الوظائف المعلن عنها سيكون بمقر الجامعة في مدينة السيح وفي فروع الجامعة والكليات التابعة لها، وأنها ترغب في شغل هذه الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية.

ودعا الإعلان المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة حسب مسميات الوظائف المعلنة، تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة وتسجيل بياناتهم على الرابط، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم 21 إبريل الجاري ولمدة 5 أيام.وفق “أخبار 24”.

جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وصحية للمواطنين والمواطنات

أخبار الخرج
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