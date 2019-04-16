نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام‎
16/04/2019   6:55 م

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام‎

+ = -
638

حددت لائحة المحافظة على الذوق العام غرامة تصل أعلاها إلى خمسة آلاف ريال لمرتكبي أي من مخالفات المحافظة على الذوق العام، على أن تتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اللائحة الأسبوع الماضي، والتي تحظر على مرتادي الأماكن العامة عدداً من السلوكيات، مثل عدم احترام الثقافة والتقاليد وارتداء ملابس غير محتشمة أو تحمل صوراً أو عبارات مسيئة، كما تمنع الكتابة والرسم على الجدران دون ترخيص.

ونصت لائحة المحافظة على الذوق العام على إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على مرتكبي هذه المخالفات، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.وفق “أخبار 24”.

وفوضت اللائحة وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، فيما أجازت لمن صدر بحقه غرامة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام‎

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038414.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.