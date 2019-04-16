إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك وتأجيل مباراة الهلال والتعاون بالدوري

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور النصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت اللجنة إلى أن مباراة الهلال والتعاون ستقام في يوم الجمعة 26 أبريل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض الساعة 7 مساء، فيما تقام مباراة الاتحاد والنصر يوم السبت 27 أبريل على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الساعة 7:25م.
من جهتها أجلت اللجنة مباراة الهلال والتعاون التي تقام ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى يوم الإثنين 29 أبريل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض الساعة 7 مساء.وفق “أخبار 24”.