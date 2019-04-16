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أخبار محلية > أمير عسير يتعهد بحل قضية الطبيب الفرنسي بعد مناشدة من والدة إحدى المعاقات
16/04/2019   1:25 م

أمير عسير يتعهد بحل قضية الطبيب الفرنسي بعد مناشدة من والدة إحدى المعاقات

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تعهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإيجاد حل لقضية الطبيب الفرنسي الذي أقالته الشؤون الصحية بمنطقة عسير من عمله، بعد مناشدة والدة إحدى المعاقات اللاتي عالجهن.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير تركي بن طلال بوالدة المعاقة في محافظة بارق، والتي طالبت بعودة الطبيب الفرنسي بعد أن وجدوا علاج حالة ابنتها عنده بعد سنوات طويلة من اليأس، واستأذن الأمير تركي بن طلال والدة المريضة تصوير نقاشها بجواله، وشاهد الابنة وهي تمشي.

وأشارت والدة المريضة وفقاً لـ”سبق” بأن الأمير أبدى تفاعله مع حالة ابنتها، واستمع إلى مناشدتها، وقام باستلام الشكوى والتقارير الطبية والاعتذارات عن عدم علاج الحالة في السعودية، ووعد بنقاش الموضوع مع وزير الصحة وإيجاد حل سريع له.

يذكر أن الشؤون الصحية بمنطقة عسير كانت قد أقالت الطبيب الذي يحمل الجنسية الفرنسية ويُدعى خالد سليمان، رغم نجاحاته الطبية في تخصصه النادر في جراحة العظام، بداعي أنه غير مؤهل للعمل في المملكة؛ لأنه لم يخضع للامتحانات المقررة من هيئة التخصصات الصحية خلال الفترة النظامية.

أمير عسير يتعهد بحل قضية الطبيب الفرنسي بعد مناشدة من والدة إحدى المعاقات

أخبار محلية
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