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أخبار محلية > “العقاري”: تسريع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب قريباً
16/04/2019   1:24 م

“العقاري”: تسريع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب قريباً

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كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يتجه لتسريع إيداع الدعم قريباً، وذلك بإيداعه في حسابات المستفيدين قبل نزول رواتبهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن.

حديث العمودي جاء على هامش معرض “سكني أكسبو جدة 2019” الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس الإثنين، والذي سلم الفيصل خلاله وحدات سكنية لعدد من المستفيدين من “الإسكان التنموي”.

وعزا العمودي، وفقا لـ”مكة”، تأخر إيداع الدعم حالياً إلى أسباب تقنية، مبيناً أن نسبة من أودع لهم الدعم الشهر الماضي خلال 24 ساعة بلغت 99%، مشيراً إلى أن الصندوق يعتزم مراجعة نسب الدعم المقررة حالياً لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال.

يذكر أن “معرض سكني أكسبو جدة 2019” الذي انطلق أمس الإثنين 15 إبريل الجاري ويستمر حتى 24 أبريل، يقدم حلولا ومنتجات تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.

“العقاري”: تسريع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب قريباً

أخبار محلية
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