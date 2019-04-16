سييرا يستعين برودريغز بديلاً عن المولد في موقعة الخميس

بدأ فريق الاتحاد تحضيراته وسط روح معنوية عالية، استعداداً لمواجهة الاتفاق الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط التفاف إداري متواصل لدعم اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة نغمة الانتصارات وخطف النقاط الثلاث، خصوصاً أن المباراة ستقام على أرضهم وبين جماهيرهم.
وكان التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد منح اللاعبين إجازة عن المران أول من أمس، وذلك بعد وصول البعثة في وقت متأخر من العاصمة الرياض بعد تحقيقهم الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الذي احتفت الجماهير باللاعبين في المطار حيث استقبلتهم بالورود.
وطالب التشيلي سييرا خلال اجتماعه باللاعبين بنسيان نتيجة المواجهة السابقة أمام النصر والتركيز العالي لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق تطلعات الجماهير بخطف النقاط الثلاث أمام الاتفاق، بينما وجه سييرا اللاعبين المشاركين أمام النصر خلال المران لأداء تدريبات استرجاعية قبل السماح لهم بالمغادر، فيما استكمل المران بقية اللاعبين والذي اشتمل على الجوانب اللياقية والفنية.
وينتظر أن يشرع سييرا في متابعة عدد من المباريات الأخيرة لمنافسه الاتفاق لتدوين نقاط قوة وضعف المنافس لاستغلالها خلال رسم منهجيته التكتيكية التي سيعمل عليها انطلاقاً من تدريب اليوم والذي سيقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي. في الوقت الذي أربكت الغيابات التي تطال الفريق المدرب سييرا الذي سيسعى خلال تحضيرات الفريق اليومين المقبلين لإيجاد الخيارات البديلة، حيث سيغيب الثلاثي فهد المولد والمغربي كريم الأحمدي والإيفواري سيكو سانوغو بداعي الإيقاف بالبطاقات الملونة بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثلاثة خلال مواجهة النصر، في الوقت الذي سيغيب عبد الرحمن الغامدي للإصابة فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة منصور الحربي بسبب عدم اكتمال شفائه.
وينتظر أن يستعين سييرا بغاري رودريغيز بديلاً عن المولد، وجمال باجندوح بديلاً عن الأحمدي، فيما سيستعين بأحد الوجوه الشابة بالفريق لتعويض غياب سانوغو، في الوقت الذي يتطلع المدرب التشيلي في المباراة لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز مؤخرة الترتيب، خصوصاً أنه يضع منافسات الدوري أولوية قصوى، إلى جانب الدفعة المعنوية التي ستمنحها النقاط للاعبين قبل مغادرته لأوزبكستان استعداداً لمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.وفق “الشرق الأوسط”.
يذكر أن الاتحاد لم يخسر ضد الاتفاق على أرضه في آخر 7 مباريات جمعت بينهما، وكانت مواجهة الجولة الخامسة عشر للدوري انتهت لصالحه بهدف نظيف، فيما كان أول فوز للاتفاق في موسم 2012 عندما حل ضيفاً على الاتحاد ليتغلب عليه بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في سلم الترتيب بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن الفيحاء الذي يتساوى معه في عدد النقاط ويحتل المركز الثالث عشر، بينما يحتل الاتفاق المركز التاسع بـ33 نقطة.