زوران: الهلال كـ«المان سيتي»

أوضح الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال لكرة القدم بعد التأهل لنهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، أن هناك فريقين على مستوى العالم لم يأخذا قسطا من الراحة منذ بداية منافسات الموسم الرياضي، وهما مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال، وقال “نواجه ضغطا كبيرا في المواجهات، ففي الأشهر الثلاثة الماضية لعبنا (23 لقاء) وهو رقم كبير، وفقدنا عددا من اللاعبين بداعي الإصابات، وعلى الرغم من ذلك تجاوزنا تلك الظروف ووصلنا إلى أهدافنا”.
وأضاف “لم تكن مهمتنا سهلة أمام الأهلي بالأمس، بل كان الطريق صعبا، ظهر الأهلي بأداء جيد وسجل، ولكن في عالم كرة القدم لن يتذكر أحد من كان الأفضل، بل من وصل إلى المباراة النهائية”.
وبين أن التحضير الذهني سيساعدنا كثيرا في الفترة المقبلة في الاستعداد لما تبقى من مواجهات، وقال “تبقى لنا عدد من اللقاءات المهمة نواجه ضغطا فيها، سنستعد لها ذهنيا وسنكون يدا واحدة في تجاوزها”. وختم “نعم نفتقد لخدمات الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف بشكل كبير، ولكن لدينا البديل الجاهز وننتظر عودتهما للمشاركة مع المجموعة”.وفق “الإقتصادية”.