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اخبار رياضية > محمد بن فيصل: الهلال منسي من الـ”فار”.. وتولي “جلال” لجنتي تحكيم في اتحادين “مضحكة”
16/04/2019   1:20 م

محمد بن فيصل: الهلال منسي من الـ”فار”.. وتولي “جلال” لجنتي تحكيم في اتحادين “مضحكة”

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أبدى رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، اعتراضه على ما اعتبره ظلماً تحكيمياً لفريقه، يمارس ضده منذ تولي الحكم خليل جلال رئاسة لجنة التحكيم في الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم.

وقال الأمير محمد بن فيصل في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، بعد المباراة التي جمعت الهلال والأهلي في كأس بطولة زايد للأندية الأبطال، إن الهلال كان يستحق ضربة جزاء، إلا أن الحكم رفض احتسابها، أو العودة إلى تقنية الـ “فار”.

وأضاف الأمير محمد بن فيصل أنه منذ تولي جلال لرئاسة لجنة التحكيم في الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، والهلال منسي تماماً في تقنية الـ “فار”، معتبراً أن وجود جلال على رئاسة لجنة التحكيم في الاتحادين “مضحكة”.وفق “أخبار 24”.

 

محمد بن فيصل: الهلال منسي من الـ”فار”.. وتولي “جلال” لجنتي تحكيم في اتحادين “مضحكة”

اخبار رياضية
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