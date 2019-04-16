عموري يهنئ رفاقه على الإنجاز العربي

قدم الإماراتي الدولي، عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب الهلال السعودي، التهنئة لناديه وزملائه اللاعبين وجماهيره، عقب الفوز على أهلي جدة بركلات الترجيح، اليوم الاثنين، وبلوغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وكتب عموري عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك للجماهير الهلالية، والجهازين الفني والإداري واللاعبين، على الوصول إلى نهائي بطولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، ونتمنى تحقيق اللقب”.
ويلتقي الهلال مع النجم الساحلي التونسي، الخميس المقبل، في المباراة النهائية، على ملعب هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية.وفق “كووورة”.