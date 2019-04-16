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اخبار رياضية > آل الشيخ عن تذاكر نهائي كأس زايد: أين جمهور الهلال؟
16/04/2019   1:17 م

آل الشيخ عن تذاكر نهائي كأس زايد: أين جمهور الهلال؟

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حرص تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على تشجيع جماهير نادي الهلال؛ لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبلغ الهلال نهائي المسابقة بعد تفوقه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 1 ـ 0.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حتى الآن تم بيع 3 آلاف تذكرة لجماهير نادي النجم الساحلي لنهائي الخميس.. أين جمهور الهلال”.وفق “كوورة”.

ويلتقي الهلال مع النجم الساحلي التونسي مساء الخميس المقبل، في المباراة النهائية على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

آل الشيخ عن تذاكر نهائي كأس زايد: أين جمهور الهلال؟

اخبار رياضية
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