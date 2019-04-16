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أخبار محلية > رئيس المحاكم بجازان: تجاوب كبير في المناطق الجبلية لإزالة مزارع القات وتحويلها للبن والفواكه
16/04/2019   8:26 ص

رئيس المحاكم بجازان: تجاوب كبير في المناطق الجبلية لإزالة مزارع القات وتحويلها للبن والفواكه

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أكد رئيس المحاكم بجازان رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بجازان الشيخ علي العامري، أن المواطنين الذين يسكنون في المنطقة الجبلية بدأوا يتجاوبون إلى حد كبير لإزالة مزارع القات، مبيناً أن المزارع الموجودة حالياً قليلة.

وقال العامري، بحسب “عكاظ”، إن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة بهذا الخصوص، ولإيجاد بدائل أخرى لمزارعي القات، وإعادة زراعة مزارعهم من جديد بالخضراوات والفواكه، لافتاً إلى إقامة مهرجان سنوي للبن في محافظة بني مالك على أنقاض القات، وسينتقل المهرجان إلى أماكن أخرى في المناطق الجبلية؛ بهدف إزالة فكرة زراعة القات نهائياً.

وأضاف أن الجمعية تمكّنت من إزالة 4 آلاف شجرة قات من فيفا، وأقامت المئات من الندوات والبرامج التوعوية لإقناع المزارعين بإزالتها.

رئيس المحاكم بجازان: تجاوب كبير في المناطق الجبلية لإزالة مزارع القات وتحويلها للبن والفواكه

أخبار محلية
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