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أخبار محلية > ما هي أكثر المنافذ التي يُرصد فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة؟ محافظ الجمارك يوضح
16/04/2019   8:25 ص

ما هي أكثر المنافذ التي يُرصد فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة؟ محافظ الجمارك يوضح

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كشف محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أن أكثر المنافذ الجمركية التي يحُبط فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة إلى المملكة هي المنافذ الشمالية.

وأوضح الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أن أكثر ما يصل الجمارك هي المخدرات وليست الأسلحة، لافتاً إلى أنه وصل الجمارك نحو 132 مليون حبة كبتاجون.

وأضاف الحقباني أن أكثر المنافذ دخولاً للمخدرات هي المنافذ الشمالية، ومنها ضباء، حالة عمار، الدرة، الحديثة.

 وحول تطوير المنافذ البرية قال الحقباني إن هناك خطة تطويرية، تستهدف تحويلها جميعاً إلى منافذ نموذجية خلال خمس سنوات.وفق “أخبار 24”.

 

ما هي أكثر المنافذ التي يُرصد فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة؟ محافظ الجمارك يوضح

أخبار محلية
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