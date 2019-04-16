بالفيديو.. محافظ الجمارك: لن يكون هناك موظفون مؤقتون بنهاية 2019.. ومكافآت العاملين تصل إلى مليون ريال

نفى محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني تقليص عدد موظفي الجمارك، موضحاً أنها إشاعة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه لن يتخلى عن موظفي الجمارك بسهولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك موظفون مؤقتون أو على بند الأجور بنهاية 2019.
وقال الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا” أمس (الإثنين)، رداً على عبارة “موت يا حمار”، بشأن مكافأة موظفي الجمارك، إنه بدأ صرف المكافآت المتأخرة من صندوق الجمارك، ولم ينتظر تحصيلها من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مكافآت بعض الموظفين تصل إلى مليون ريال فأكثر في بعض الحالات.
وطمأن الحقباني موظفيه بأن جميع العاملين في الجمارك سوف يتم تسكينهم على السلم الوظيفي الجديد بمزايا مالية جيدة، ليصبحوا موظفين رسميين في الهيئة العامة للجمارك وليس على بند الأجور.
#محافظ_الجمارك_في_الصورة
ليست لدينا أي نية لتقليص عدد موظفي الجمارك وهذه إشاعة غير صحيحة بتاتا، ولن نتخلى بهذه السهولة عن موظفينا. pic.twitter.com/c51fJdNB2h
— في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019
#فيديو
ردًّا على عبارة (موت يا حمار) في مكافآت موظفي الجمارك، محافظ الجمارك يجيب: بدأنا صرف المكآفآت المتأخرة من صندوقنا، ولم نعد ننتظر تحصيلها أولا من الجهات الحكومية، ومكافأة بعض الموظفين تصل إلى مليون ريال..#محافظ_الجمارك_في_الصورة pic.twitter.com/x03gGvOpUL
— في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019
#فيديو
محافظ الجمارك يطمئن موظفيه:
لن يكون هناك موظفين مؤقتين أو على بند الأجور بنهاية 2019 سوف يتم تسكين كل الموظفين على السلم الوظيفي الجديد، بمميزات مالية جيدة، #محافظ_الجمارك_في_الصورةpic.twitter.com/IsIoFAruol
— في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019