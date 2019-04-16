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أخبار محلية > بالفيديو.. محافظ الجمارك: لن يكون هناك موظفون مؤقتون بنهاية 2019.. ومكافآت العاملين تصل إلى مليون ريال
16/04/2019   8:24 ص

بالفيديو.. محافظ الجمارك: لن يكون هناك موظفون مؤقتون بنهاية 2019.. ومكافآت العاملين تصل إلى مليون ريال

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نفى محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني تقليص عدد موظفي الجمارك، موضحاً أنها إشاعة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه لن يتخلى عن موظفي الجمارك بسهولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك موظفون مؤقتون أو على بند الأجور بنهاية 2019.

وقال الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا” أمس (الإثنين)، رداً على عبارة “موت يا حمار”، بشأن مكافأة موظفي الجمارك، إنه بدأ صرف المكافآت المتأخرة من صندوق الجمارك، ولم ينتظر تحصيلها من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مكافآت بعض الموظفين تصل إلى مليون ريال فأكثر في بعض الحالات.

وطمأن الحقباني موظفيه بأن جميع العاملين في الجمارك سوف يتم تسكينهم على السلم الوظيفي الجديد بمزايا مالية جيدة، ليصبحوا موظفين رسميين في الهيئة العامة للجمارك وليس على بند الأجور.

بالفيديو.. محافظ الجمارك: لن يكون هناك موظفون مؤقتون بنهاية 2019.. ومكافآت العاملين تصل إلى مليون ريال

أخبار محلية
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